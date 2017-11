Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 02. November 2017 Donnerstag, 02. November 2017

Gmünder Weststadt: Hunderte Bäume entlang der Rems sind weg

Fotos: hs

Überraschung bis Verärgerung hat im Bereich der Gmünder Weststadt eine umfangreiche Rodungsaktion entlang der Rems ausgelöst.

Auf der Strecke von gut einem halben Kilometer sind nahe der Lorcher Straße hunderte Bäume gerodet worden. Bei der Stadtverwaltung gab es zunächst keine Informationen darüber. Auch im Rathaus zeigte man sich gestern überrascht über den Umfang der Maßnahme. Es handelt sich offenbar um eine Aktion der Gewässerdirektion beim Regierungspräsidium, die aus Sicherheitsgründen den alten und vertrauten Baumgürtel an der Rems ausgelichtet hat. Etliche Bürger zeigen sich in ersten Reaktionen wütend, weil es sich bislang um eine natürlichen Lärm-​, Abgas– und auch Staubschutzwall gegenüber der Bund der Industriebetriebe an der Lorcher Straße gehandelt habe. In diesem Bereich wird bekanntlich immer wieder über Geruchsbelästigungen geklagt. Das Regierungspräsidium erklärt, es seien durchaus aber auch positive Stimmen von Bürgern zu hören, weil nun die Rems viel besser und schöner wahrnehmbar sei. Mehr zum strittigen Thema am Freitag in der Rems-​Zeitung.