Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 02. November 2017 Donnerstag, 02. November 2017

Verkaufsoffen am 24 . Dezember? Nicht in Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Wer in letzter Minute bemerkt, dass für das Essen an Heilig Abend oder für die Weihnachtsfeiertage bestimmte Zutaten fehlen, der hat dieses Jahr Pech. Denn auch wenn eine Regelung im Ladenschlussgesetz einen Sonntagsverkauf an Heilig Abend möglich macht: Bislang gibt es im Raum Gmünd kein Ladengeschäft, das am 24 . Dezember die Türen öffnet.

So wie am Montag diese Woche oder vermutlich noch schlimmer wird es dieses Jahr am. Dezember auf den Parkplätzen der Supermärkte zugehen. Denn standen mit dem. Oktober und dem. November „nur“ zwei Feiertage bevor, werden es am Samstag,. Dezember, drei bevorstehende Tage sein, in denen kein Supermarkt geöffnet sein wird. Welche Filialen überhaupt die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, und wer am. Dezember garantiert geschlossen hat, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.