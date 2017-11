Ostalb | Donnerstag, 02. November 2017 Donnerstag, 02. November 2017

Warum in Gschwend die Kirchenglocken nicht läuten

Foto: gbr

Vor 500 Jahren hat Martin Luther die Reformation eingeläutet – doch in Gschwend blieben die Glocken der evangelischen Kirche an diesem Jubiläumstag stumm. Allerdings nicht etwa, um damit ein Zeichen zu setzen, sondern weil wegen Bauarbeiten am Kirchturm das Geläut abgeschaltet ist.

Im Vorbeifahren fällt das den wenigsten Leuten überhaupt auf: Der rundMeter hohe Turm des ortsbildprägenden Gotteshauses am Marktplatz ist nicht aus einem „Guss“, sondern besteht zum Teil aus dem angestammten Sandstein wie der Rest der Kirche, zum Teil aber auch aus Betonelementen. Und an jenen hat der Zahn der Zeit offensichtlich kräftig genagt. Auch am Dach gibt es Schäden, und wenn schon ein Gerüst am Kirchturm steht, wäre es grober Unfug, wenn man dies nicht dazu nutzen würde, um die Sandsteine genauer unter die Lupe zu nehmen. Wann die Glocken auf dem Gschwender Marktplatz wieder hell erklingen und wie hoch die Sanierungskosten sein werden, steht am. November in der Rems-​Zeitung.