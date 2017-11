Blaulicht | Montag, 20. November 2017 Montag, 20. November 2017

19 -​Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

In einer Tiefgarage in der Rinderbacher Gasse in Schwäbisch Gmünd wurde am frühen Sonntagmorgen ein 19 -​Jähriger bei einer tätlichen Auseinandersetzung verletzt. Der junge Mann war zuvor in einer Gaststätte mit einem Unbekannten in Streit geraten und hatte dann das Lokal verlassen.

Gegentrafen sich dann der-​jährige mit seinen Begleitern und der aus der Gaststätte Bekannte, der ebenfalls in Begleitung war, in der Tiefgarage wieder, wo es zu Tätlichkeiten kam, bei denen auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein soll. Der-​Jährige bemerkte, nachdem er die Tiefgarage bereits verlassen hatte, dass er verletzt war und begab sich in ärztliche Behandlung. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und nimmt dazu unter Telefon/​Zeugenhinweise entgegen.