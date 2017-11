Schwäbisch Gmünd | Montag, 20. November 2017 Montag, 20. November 2017

Bettringen: Unerfreuliche Bushaltestelle Güglingstraße

Foto: edk

Schotter drauf – das ist die kurzfristige Lösung für die Bushaltestelle in der Oberbettringer Güglingstraße. Dort stehen die Fahrgäste gerade in dieser Jahreszeit öfters auf dem durchweichten Erdreich.

Schüler und Bewohner aus der Hirschfeldsiedlung, aber auch Mitarbeiter von Betrieben im Gewerbegebiet Gügling benützen diese Haltestelle, die nicht von allen Buslinien angefahren wird. Das sieht man ihr an. Während ortseinwärts, an der Einmündung der Straße Im Hirschfeld, ein Buswartehäuschen steht, sieht es auf der anderen Seite ziemlich provisorisch aus: ein Haltestellen-​Schild mit zwei Quadratmeter Asphalt drumherum. Auf Dauer unzumutbar, sagt Ostvorsteherin Brigitte Weiß. Mehr in der RZ vom. November.