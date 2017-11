Sport | Dienstag, 21. November 2017 Dienstag, 21. November 2017

16 Gold-​, 18 Silber– und 13 Bronzemedaillen für SV Gmünd

Eine Gold-​, drei Silber– (alle durch Carolin Morassi) und fünf Bronzemedaillen in der offenen Wertung fischte der Schwimmverein Gmünd am Wochenende bei den Württembergischen Kurzbahnmeisterschaften 2017 aus dem 25 -​m-​Becken des AQUAtoll-​Sportbades.

In den Jahrgangswertungen war die Ausbeute wesentlich umfangreicher:Meistertitel,zweite Plätze unddritte Ränge. SVG-​Cheftrainer Patrik Engel zog für die Leistungsgruppe I ein gemischtes Fazit: „Im Großen und Ganzen schlägt das vermehrte Kraft– und Wassertraining schon an und wird sind durchaus auf einem guten Weg, aber wir haben doch noch einige Baustellen. Nicht alle konnten den Mehraufwand umsetzen.“Sehr gut präsentierte sich erneut Carolin Morassi, die den begehrtesten Einzeltitel, nämlich überm Freistil, gewann. Sie holte sich im Jahrganggleich acht Meistertitel: Überm Lagen inMinuten,m Freistil in. in der offenen Wertung),m Lagen in(offenm Schmetterling in(Platzoffen),m Schmetterling in. offen),m Schmetterling in. offen). Und überm Freistil schaffte sie es als Vorlaufvierte im offenen Finale in hervorragendendie Waiblingerin Olivia Magosch auf Platz zwei zu verweisen und damit Württembergische Meisterin zu werden. Patrick Engel schickte Carolin bewusst in so viele Rennen: „Sie bekommt dadurch mehr Stehvermögen, daran arbeiten wir.“Mehr in der RZ am. November.