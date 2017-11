Kultur | Dienstag, 21. November 2017 Dienstag, 21. November 2017

EKM-​Programm-​Macher Ewald Liska verstorben

Galerie (1 Bild)

Foto: Hientzsch

So beseelt und zugleich so sachkundig hörte man selten jemand über Musik sprechen wie Ewald Liska. Seit 1999 war er künstlerischer Leiter des Festivals Europäische Kirchenmusik. Einen Tag vor seinem 80 . Geburtstag ist er gestorben.

1990

22

Zusammen mit dem Festival-​Direktorium erarbeitete Ewald Liska Jahr für Jahr mit dramaturgischem Geschick die Programme. Der Programm-​Macher konnte sich auf die vielen von ihm gepflegten Kontakte und Freundschaften stützen und auf diese Weise für das Festival in der Provinz viele herausragende Komponisten und Interpreten gewinnen und auszeichnen, darunter Dieter Schnebel, Krzysztof Penderecki, Arvo Pärt, Peter Schreier, Frieder Bernius. Ewald Liska war maßgebender Juror bei den Kompositionswettbewerben des Festivals, die seitalle zwei jahre ausgelobt werden und vergab Kompositionsaufträge im Namen des Festivals, unter anderen auch an Karl-​Heinz Stockhausen. Was er zugleich immer auch verstand: den Kontakt zu den lokalen Künstlern und Gruppierungen herzustellen, sie in das Festival einzubeziehen und Begeisterung zu wecken. Mehr in der RZ vom. November.