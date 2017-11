Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 21. November 2017 Dienstag, 21. November 2017

Gmünder Barocksessel: Kitschig oder nützliche Hingucker?

Die leuchtroten Barocksessel sind im Stadtbild der Stauferstadt jetzt in der trüben Jahreszeit mehr denn je ein Hingucker; sie sind einfach nicht zu übersehen. 43 dieser extravaganten Sitzgelegenheiten gibt es zwischenzeitlich in Gmünd. Beim Anblick der Plastiksessel scheiden sich die Geister.

Total kitschig, so ist bei Gmündern zu hören. Oder auch die bange Frage: „Wieviele Barocksessel verträgt eigentlich noch die Stauferstadt?“ Eine ganz andere Sichtweise vertritt Rathaus-​Sprecher und Marketing-​Manager Markus Herrmann: Er höre nur positive Stimmen, vor allen von Besuchern der Einkaufs– und Erlebnisstadt. Trotz ihre blendenden Erscheinungsbildes lohnt sich eine nähere Betrachtung dieser Möblierung, wie Markus Herrmann argumentiert. Er beschreibt nicht nur den Nutzen als Sitzgelegenheit, sondern einen Effekt als Blickanker und Orientierungshilfe. Mehr zum Thema am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.