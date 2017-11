Ostalb | Dienstag, 21. November 2017 Dienstag, 21. November 2017

Heubacher Ulu-​Moschee im Mittelpunkt

Galerie (1 Bild)

Foto: ml

Weil einige Bürgerinnen und Bürger von Heubach Bedenken gegen die Renovierung und Erweiterung der Ulu-​Moschee in der Beiswanger Straße haben, reichten sie nach Paragraph 20 b der Gemeindeordnung für Baden-​Württemberg einen Einwohnerantrag ein, mit dem Ziel, dass sich der Gemeinderat mit diesem Thema befasst. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Dienstag war dies nun der Fall.

In dem Antrag ging es um Lärmbeeinträchtigungen und Verkehrsbehinderungen, die von den Besuchern der Moschee ausgehen und dass sich die Parksituation und der Lärm bei einem geplanten Erweiterungsbau verschärfen und erhöhen werde. Auch gab es Bedenken hinsichtlich der städtebaulichen Entwicklung von Heubach, das in einem historisch und touristisch wichtigen Wandergebiet liege und eine überdimensionierte „Orientalisierung“ des Stadt– und Landschaftsbildes nicht zu ertragen sei. Wie sich der Gemeinderat und die Vertreter von Bürgern und der Moschee bei der Sitzung äußerten, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.