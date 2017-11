Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 21. November 2017 Dienstag, 21. November 2017

Jahresfeier der Rems-​Zeitungsausträger

Foto: esc

Vor mehr als 30 Jahren rief Meinrad Sigg die Jahresfeier für seine Austräger ins Leben. Seither organisiert der Vertrieb der Rems-​Zeitung alljährlich Mitte November das Fest, mit dem die fleißigen Frühaufsteher dafür geehrt werden, dass sie den Abonnenten ihre Rems-​Zeitung Tag für Tag in aller Frühe in den Briefkasten stecken.

Vertriebsleiter Wolfram Hähnle, der gemeinsam mit seinem Team für die Abonnenten und damit auch für die Austräger zuständig ist, zollte im Rahmen der Jahresfeier am Dienstag im Musikerheim den vielen Frauen und Männern „Anerkennung dafür, dass ihr bei Wind und Wetter, auch in der dunklen Jahreszeit, eure Arbeit immer pünktlich und zuverlässig verrichtet. Ihr seid eines der wichtigsten Glieder in der Kette der Zeitungsproduktion.“ Mehr zur Jahresfeier der Zeitungszusteller erfahren sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung