Blaulicht | Mittwoch, 22. November 2017 Mittwoch, 22. November 2017

Brand in Abtsgmünd: Vielleicht auch Bild des Jahres

Galerie (4 Bilder)

Fotos: Feuerwehr Abtsgmünd

Dieses liebevolle Bild hat das Zeug dazu, um zum „Blaulicht-​Foto“ des Jahres zumindest im Ostalbkreis gekürt zu werden. Die Feuerwehr Abtsgmünd hat bei einem Einsatz am Mittwochabend ein Kleintier aus einer brennenden Hütte gerettet.

Zunächst war von einem brennenden Baum am Kindergarten, dann sogar von einer in Flammen stehenden Scheune an der Gerberstraße mitten in Abtsgmünd die Rede, als die ersten Notrufe eingingen. Ein Anbau eines Gebäudes stand in Flammen. Dort befand sich auch ein kleiner Stall für Kleintiere. Die Feuerwehr hatte die brenzlige Situation schnell im Griff. Der mit Atemschutzgeräten vorgehende Löschtrupp rettete ein süßes Meerschweinchen aus der Hütte, das sofort in die sorgsamen Hände von Feuerwehrfrau Nadine Hänle übergeben wurde.