Ostalb | Mittwoch, 22. November 2017 Mittwoch, 22. November 2017

Klemens Stöckle hat seine vierte Amtzeit als Bürgermeister von Iggingen im Visier

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

„Bis hierher – und gerne weiter“ lautete das Motto im Wahlkampf von Klemens Stöckle für die dritte Amtszeit. Seinen aktuellen Wahlkampf will er unter dem Schlagwort „Immer wieder gern!“ führen. Er möchte gerne begonnene Projekte zu Ende bringen und hat auch schon Visionen für die Zukunft.

16

23

Es gab mal eine Zeit, da gingen viele Bürgermeister gerne nachJahren in den Ruhestand. Daran hatte Stöckle schon damals keinen Gedanken verschwendet – und wenn er nun zurückblickt, wundert sich der immer noch jugendlich wirkende und dynamische Schultes, wie schnell die ganzen Bürgermeisterjahre verflogen sind. „Ich kann es kaum glauben, dass ich nun schon fast ein Vierteljahrhundert hier im Amt bin!“ Wie sich Iggingen bisher entwickelt hat und wie Stöckle die nächsten acht Jahre gestalten möchte, steht am. November in der Rems-​Zeitung.