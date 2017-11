Blaulicht | Mittwoch, 22. November 2017 Mittwoch, 22. November 2017

Lauter Knall: Polizei ermittelt

Galerie (1 Bild)

Foto: Rems-​Zeitung

Von verschiedenen Seiten wurde der Polizei am Mittwochvormittag ein lauter Knall gemeldet. Kurz nach 10 Uhr verzeichnete ein Wetzgauer Bürger „einen Knall, dass echt die Scheibe gewackelt hat“.

Der Mann vermutete einen in der Nähe fliegenden Jet, der die Schallmauer durchbrochen hat. Das Polizeipräsidium Aalen berichtete auf Nachfrage von mehreren Anrufen aus dem Rems-​Murr-​Kreis, die die gleiche Wahrnehmung gemacht haben. Man sei auf der Suche nach der Ursache und habe sicherheitshalber einen Hubschraubereinsatz angefragt.ERGÄNZUNG: Bald stellte sich heraus, dass ein Überschallknall in etwa elf Kilometern Höhe für den Schrecken am Vormittag verantwortlich war!