Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 22. November 2017

Projekt der A.l.s.o. bei „Gut für die Ostalb“

Wie schwer es oft ist, wenn Frauen nach der Geburt eines Kindes wieder in den Beruf einsteigen wollen, das wissen viele Mütter. Um einiges schwieriger ist es, wenn die Frau dann noch aus einem fremden Land kommt und vielleicht die deutsche Sprache nicht oder wenig beherrscht.

Die A.l.s.o. bietet Müttern mit Migrationshintergrund mit den Projekt „Zukunft ist jetzt!“ Hilfe beim Berufseinstieg an. Derzeit sindFrauen im Projekt. Ein Platz kostet rundEuro. Der Zuschuss von Bund und EU beträgtEuro. Das heiß, die A.l.s.o. muss die restlichenProzent der Kosten selbst aufbringen. Das ist der Grund, weshalb die A.l.s.o. mit dem Projekt auf die Plattform von „Gut für die Ostalb“ gegangen ist. Mehr über das Projekt erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.