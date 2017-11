Blaulicht | Mittwoch, 22. November 2017 Mittwoch, 22. November 2017

Riesenknall: Ursache war ein Bundeswehr-​Tornado

Galerie (1 Bild)

Foto: Heino Schütte

So sieht der Übeltäter aus (hier bei einer Übung zusammen mit Angehörigen der Feuerwehr Durlangen auf dem Truppenübungsplatz Stetten am kalten Markt): Ein Tornado der Bundeswehr ist die Ursache des Riesenknalls, der am Mittwochmorgen die Menschen im Gmünder Raum aufschreckte.

Wie die Rems-​Zeitung im Führungs– und Lagezentrum der Bundeswehr in Erfahrung brachte, war zum fraglichen Zeitpunkt im Luftraum nördlich von Gmünd ein Kampfflugzeug vom Typ Tornado in exaktm über Grund unterwegs, als es im Rahmen eines genehmigten Übungsflugs die Schallmauer durchbrach. Zahlreiche Menschen riefen besorgt in den Notrufzentralen von Polizei und Feuerwehr an. Nebelschwaden wurden sogar als Rauchwolken einer Explosion gedeutet. Auch ein Meteoriteneinschlag oder Erdbeben wurde zunächst vermutet. Vielerorts wackelten die Scheiben. Nähere Einzelheiten am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.