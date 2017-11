Sport | Mittwoch, 22. November 2017 Mittwoch, 22. November 2017

TV Bargau geht als Außenseiter ins Derby gegen Bettringen

Es ist nicht nur das Duell eines Absteigers bei einem Aufsteiger, sondern auch das zwischen dem Schlusslicht und dem Spitzenreiter. Sportlich ist die SG Bettringen dem TV Bargau bisher weit voraus, doch die Bargauer setzen am Samstag, 18 Uhr, vor allem auf ihren Heimvorteil.

Die dürftige Ausbeute des TV Bargau mit einem Sieg, einem Unentschieden und sechs Niederlagen ist keine große Überraschung. „Das war zu erwarten", sagt Trainer Thomas Waldenmaier, „dass es eine schwere Saison werden wird und es für uns gegen den Abstieg geht." Dennoch habe man bis dato in mehreren engen Spielen auch Pech gehabt. Immerhin gelang zuletzt ein-Unentschieden bei der Turnerschaft Göppingen. Waldenmaier spricht von einem kleinen Aufwärtstrend, der gerade vor dem Derby gegen Bettringen nicht ungelegen kommt.Er weiß, dass am Samstag kein gewöhnliches Spiel ansteht: „Da fiebert jeder Spieler besonders drauf hin, weil es eine Prestigesache ist und noch mehr Zuschauer da sind als sonst." Trotz der klaren Rollenverteilung erwartet er, „dass wir dran glauben, dass gerade daheim etwas drin ist für uns, wenn wir couragiert auftreten und an uns glauben." Thomas Waldenmaier hofft auf ein enges und bis zum Schluss spannendes Spiel – weil Derbys eben ihre eigenen Gesetze hätten. „Das ist schon ein kleiner Pluspunkt für uns, daheim zu spielen. Und angeschlagene Boxer können oft gefährlich sein."