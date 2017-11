Sport | Donnerstag, 23. November 2017 Donnerstag, 23. November 2017

FC Normannia erwartet Essingen mit viel Rückenwind

Der FC Normannia Gmünd hat in den vergangenen zwölf Spielen nur eine Niederlage hinnehmen müssen und kann daher mit viel Rückenwind das mit Spannung erwartete Ostalbderby gegen den TSV Essingen in Angriff nehmen. Wobei es gegen den offensivstarken TSV am Samstag, 14 . 30 Uhr, im Schwerzer insbesondere wieder auf eine stabile Defensive ankommen wird.

Der-Auswärtserfolg beim VfB Neckarrems deutet darauf hin, dass der FC Normannia Gmünd immer besser ins Rollen zu kommen scheint, aus den vergangenen drei Spielen sprangen beachtliche sieben Punkte heraus. „Klar“, sagt Holger Traub, „können wir mit der aktuellen Situation und den letzten Ergebnissen zufrieden sein. Wir wollen uns darauf aber nicht ausruhen, sondern gegen Essingen entsprechend nachlegen.“ Durch das Ausrufezeichen in Neckarrems ist das Selbstbewusstsein weiter angewachsen, am vergangenen Samstag hat vieles gepasst. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und die richtige Spannung und Entschlossenheit auf den Platz bekommen.“ Der Normannia-​Trainer erkennt einen Entwicklungsschritt, „wie wir Situationen spielerisch lösen. Da ist eine Steigerung da. Das hat dann das Übergewicht in diesem Spiel ausgemacht.“Den Sprung auf den vierten Tabellenplatz nehme die Normannia natürlich gerne mit, wobei sich Holger Traub davon nicht groß beeindrucken lässt: „Man sieht, wie eng die Tabelle ist. Schwuppdiwupp ist man wieder Siebter. Das sind alles Momentaufnahmen, weshalb ich mich von aufkommender Euphorie auch gar nicht anstecken lassen möchte, weil sich das alles so schnell wieder relativiert.“ Dennoch sei momentan alles im grünen Bereich, was auch das anstehende Ostalbderby bestätigen soll. „Ich merke im Umfeld die Vorfreude auf dieses Spiel, das geht nicht spurlos an einem vorbei.“ Unabhängig vom Derbycharakter sei allein von den Statistiken her ein interessantes und spannendes Spiel zu erwarten. Denn das Essinger Torverhältnis vonspricht eine andere Sprache als das der Gmünder (). Was Holger Traub für ein Spiel erwartet und welche Spieler in den Kader zurückkehren, steht in der RZ vom. November.