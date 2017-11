Ostalb | Donnerstag, 23. November 2017 Donnerstag, 23. November 2017

Gestaltung für weiteres Urnengrabfeld in Mögglingen vorgestellt

Das Gemeinschaftsgrabfeld für Urnen auf dem Mögglinger Friedhof – in Form eines Erdhügels – wird sehr gut angenommen. Aus diesem Grund denkt der Gemeinderat daran, noch ein Grabfeld für diese Bestattungsform anzulegen. Nun wurden Entwürfe für die Gestaltung präsentiert.

Mit der Planung des Felds war die Heubacher Landschaftsarchitektin Sigrid Bombera beauftragt worden – und sie hat bei der Ausarbeitung ihrer Entwürfe offensichtlich das richtige Gespür gehabt, was sich die Mitglieder des Mögglinger Gemeinderats vorgestellt haben. Wie sie sich die Neugestaltung des Teilbereichs auf dem Mögglinger Friedhof vorstellt, steht am. November in der Rems-​Zeitung.