Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 23. November 2017 Donnerstag, 23. November 2017

Weihnachtsmarkt in Schwäbisch Gmünd

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Marcus Menzel

Am Freitag, 24 . November, wird der Weihnachtsmarkt in Schwäbisch Gmünd eröffnet. Er endet in diesem Jahr am 20 . Dezember. Insgesamt 73 geschmückte Stände verwandeln den Marktplatz und den Johannisplatz wieder in ein kleines weihnachtliches Dorf und werden auch in diesem Jahr mit einem bunten Angebot an Weihnachtswaren und Leckereien die Besucher in die Gmünder Innenstadt locken.

24

17

11

19

11

20

22

24

Parallel hiezu wird es wieder einen Staufersaga-​Weihnachtsmarkt geben. Er befindet sich vor dem Johannisturm am Marktplatz und entlang der Nordseite der Johanniskirche. Der Staufersaga-​Weihnachtsmarkt öffnet ebenfalls am. November und geht bis zum. Dezember. Die Öffnungszeiten des Gmünder Weihnachtsmarktes sind: Montag bis Mittwoch vonbisUhr, Donnerstag bis Sonntag vonbisUhr und Donnerstag bis Samstag auf freiwilliger Basis bisUhr. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. November.