Schwäbisch Gmünd | Freitag, 24. November 2017 Freitag, 24. November 2017

Backhaus in Großdeinbach bekommt ein Dach über dem Kopf

Galerie (2 Bilder)

Fotos: gbr

Noch bevor sich der Winter so richtig auf der Ostalb breit macht, soll das mitten in Großdeinbach wieder aufgebaute historische Backhaus ein Dach über dem Kopf haben.

1000

Die zur Zeit laufenden Zimmermannsarbeiten werden genau wie alle andere bei diesem Projekt ehrenamtlich ausgeführt. Rundehrenamtliche Stunden sind bis jetzt schon in das Projekt geflossen, und es ist noch lange nicht fertig! Viel Zeit wird beim nun folgenden Innenausbau auch der Einbau eines gemauerten Holzbackofens in Anspruch nehmen. Mehr über das Projekt und wann mit den ersten frischen Salzkuchen aus dem Deinbacher Dorfbackhaus zu rechnen ist, kann man in der Samstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung lesen.