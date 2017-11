Schwäbisch Gmünd | Freitag, 24. November 2017 Freitag, 24. November 2017

Bezirkssynode billigt Pfarrplan 2024

Galerie (2 Bilder)

Fotos: rw

Die Wahl des neuen Kirchenbezirks– Rechners und der Pfarrplan 2024 standen im Mittelpunkt der Bezirkssynode des evangelischen Kirchenbezirks Schwäbisch Gmünd.

2024

2030

2024

49

25

Der Pfarrplansei nicht schönzureden, so Dekanin Ursula Richter , „er ist aber keine Gefahr für die Kirche, sondern er ist ein Instrument.“ Man solle Mut und Vertrauen „hinüber retten über Pfarrpläne und Immobilienkonzepte.“Ursula Richter und Pfarrerin Britta Stegmaier erläuterten den Plan im einzelnen, der schmerzhafte Einschnitte vorsieht. Es werden weniger Pfarrstellen sein, aber „die evangelische Kirche soll in der Fläche präsent bleiben.“In einer „Absichtserklärung“ wurden auch die Linien des Pfarrplansvorgestellt. An den Rändern des Bezirks soll es stärkere Kooperationen mit den Nachbardekanaten geben. Dr. Harry Jungbauer versicherte, dass unerwartete Entwicklungen aufgefangen werden könnten. Am Ende wurde der PfarrplanbeiJa-​Stimmen, drei Enthaltungen und fünf Nein-​Stimmen angenommen. Zum neuen Kirchenbezirksrechner wählte die Synode Eberhard Schmid, bisher stellvertretender Leiter der kirchlichen Verwaltungsstelle Göppingen. Mehr in der RZ vom. November.