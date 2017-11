Schwäbisch Gmünd | Freitag, 24. November 2017 Freitag, 24. November 2017

Eislaufbahn auf dem Oberen Marktplatz

Foto: edk

Was in anderen Städten gang und gäbe ist, das soll es im kommenden Jahr – vom 13 . Januar bis zum 4 . März – auch in Schwäbisch Gmünd geben: Eine Eislaufbahn auf dem Oberen Marktplatz.

Nach dem Erfolg der Eisbahn Anfangim Remspark war ähnliches bereits für Anfanggeplant. Bedenken der Interessengemeinschaft Marktplatz, der vor allem Ärzte, Apotheken und Einzelhändler angehören, die am unteren Marktplatz ansässig sind, hatten dann aber dafür gesorgt, dass die Stadt sich gegen die bereits bestellte Eisbahn entschieden hatte. „Es wird Rücksicht genommen“, kündigt Robert Frank von der TouristikMarketing GmbH mit Blick auf die auch nun wieder geäußerten Bedenken an. Was genau alles geplant ist, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.