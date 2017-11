Kultur | Freitag, 24. November 2017 Freitag, 24. November 2017

KISS-​Mista: Schön angerichtet im Schloss Untergröningen

Bunt gemischt und einfach gut: Bei der Vernissage zur vierten KISS– Ausstellung des Jahres zeigten sich Besucher und Künstler beeindruckt von den Talenten aus den Reihen des Kunstvereins KISS-​Kunst im Schloss Untergröningen.

Im Rahmen der Ausstellung KISS-​Mista haben Mitglieder nun erstmals in der Geschichte des Vereins die Möglichkeit, ihre Werke im Rahmen einer eigenen Mitgliederausstellung zu präsentieren.Künstler zeigen bis zum. Dezember jeweils samstags und sonntags ihre Arbeiten im Schloss.Der KISS-​Vorsitzende Martin König freute sich in seiner Eröffnungsrede über die rege Teilnahme der Künstler und die vielen Besucher, die sich im Säulensaal von Schloss Untergröningen eingefunden hatten. Künstler von Rang und Namen, aus nah und fern seien bei der Mista-​Ausstellung mit dabei, erläuterte König. Mehr in der RZ vom. November.