Ostalb | Freitag, 24. November 2017

Samstagsreportage: Schreinermeister Willy Weigle und sein allererster „Lastwagen“

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Die Samstagsreportage der Rems-​Zeitung führt in dieser Woche zurück in die bescheidenen Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie erzählt die heimatverbundene Geschichte von Schreinermeister Willy Weigle aus Ruppertshofen und seinem allerersten „Lastwagen“.

Dieser „Lkw“ Marke Eigenbau ist bei der Firma Weigle sogar heute noch im unermüdlichen Einsatz. Er ist weit mehr als nur ein Leiterwagen. Das Fahrgestell lieferte ein stillgelegter BMW Dixi. Und der „Gummiwagen“, so der offizielle Name, kann mit seinem Besitzer wunderbare Geschichten aus dem früheren Handwerker– und Dorfleben von der Frickenhofer Höhe erzählen. Es darf also am Samstag in der Rems-​Zeitung auf der Seitegestaunt und geschmunzelt werden.