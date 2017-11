Blaulicht | Freitag, 24. November 2017 Freitag, 24. November 2017

Sicherheit: Polizei zeigt auf Weihnachtsmärkten Präsenz

Mehr denn je wird die Polizei auch auf den Weihnachtsmärkten in der Region Präsenz zeigen, um den Besuchern ein sicheres Gefühl zu geben.

Auch schon vor dem Lkw-​Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt haben Sicherheitsbehörden immer wieder davor gewarnt, dass Weihnachtsmärkte mit ihrer besonderen Symbolkraft Angriffsziele von Terroristen und sonstigen Wirrköpfen sein könnten. So waren — wie bei allen Großveranstaltungen — die Kommunalverwaltungen aufgerufen, Sicherheitskonzepte zu erarbeiten. Wie dies am Beispiel Schwäbisch Gmünd aussieht, ist in der Freitagausgabe der Rems-​Zeitung zu lesen. Die Polizei in der Region hat angekündigt, an und in den vorweihnachtlichen Budenstädten mehr denn je Präsenz zu zeigen, will andererseits aber zu massives Auftreten vermeiden, um nicht unnötig Ängste zu schüren.