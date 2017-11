Schwäbisch Gmünd | Freitag, 24. November 2017 Freitag, 24. November 2017

Stadtteilforum Weststadt: Viele Themen, viele Emotionen

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Themen gab es jede Menge zu besprechen beim Stadtteilforum Weststadt, das am Donnerstag bereits zum vierten Mal in diesem Jahr stattfand. An einem Ort, der künftig eine noch größere Bedeutung für alle Bewohner der Weststadt haben wird: Die Stauferschule – ab kommendem Jahr Standort für das Nachbarschaftszentrum.

Am. Dezember, so Stadtteilkoordinatorin Eva Bublitz, sei das Stadtteilbüro in der Schwerzerallee zum letzten Mal geöffnet. Ab Ende Januar wird Bublitz dann im neuen Bürger-​, Familien– und Bildungszentrum im Heinrich-​Steimle-​Weg anzutreffen sein. Und auch an jene, die ihr Haus, ihre Wohnung nicht mehr verlassen können, ist gedacht — mit welchem Projekt, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung. Außerdem zu lesen die aktuelle Diskussion zur Tempo-​Zone in der Weststadt und zur anhaltenden Geruchsbelästigung.