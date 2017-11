Sport | Sonntag, 26. November 2017 Sonntag, 26. November 2017

FC Normannia besiegt Essingen klar mit 3 : 0

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Das mit Spannung erwartete Ostalbderby zwischen dem FC Normannia Gmünd und dem TSV Essingen war am Ende eine eindeutige Angelegenheit: Mit einer stabilen Defensivleistung legte der FC Normannia vor der für ein Derby enttäuschenden Kulisse von nur 250 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz im Schwerzer den Grundstein zum hochverdienten 3 : 0 ( 2 : 0 )-Heimsieg.

13

20

1

0

20

1

0

120

27

Die erste Hiobsbotschaft musste der eh schon ersatzgeschwächt angetretene TSV Essingen bereits vor dem Anpfiff hinnehmen. Denn mit Christian Essig, der erst vor dieser Saison vom FC Normannia Gmünd zum Lokalrivalen nach Essingen gewechselt war, hatte sich der Eckpfeiler der TSV-​Offensive im Training am Donnerstag eine Muskelverletzung zugezogen und fiel daher verletzt aus.Der personelle Aderlass war den Essingern zunächst aber nicht anzumerken. Denn in der Anfangsphase war es der Tabellensiebte, der gegen den Vierten mehr Ballbesitz hatte. NachMinuten kam Dennis Werner erstmals für die Gäste zum Abschluss, traf freistehend vor FCN-​Keeper Yannick Ellermann den Ball aber nicht richtig, der deshalb ungefährlich ins Aus trudelte. Die Normannia tat sich in den erstenMinuten schwer im Spiel nach vorne, weshalb sich dasnicht unbedingt abgezeichnet hatte. Doch exakt nachMinuten ging es dann plötzlich ganz schnell – und zu schnell für die Essinger Abwehr. Nach einem Pass von Marvin Gnaase setzte sich Dominik Pfeifer auf der rechten Außenbahn durch und flankte in die Mitte, wo Fabian Kolb am zweiten Pfosten goldrichtig stand und unbedrängt zumeinköpfen konnte.Der Jubel über den Führungstreffer war noch nicht richtig verklungen, da zappelte das Leder bereits zum zweiten Mal im Netz der Gäste. Denn nurSekunden darauf verwandelte Andreas „Bobo“ Mayer einen Foulelfmeter sicher ins Eck, nachdem Dominik Pfeifer von Fabian Dolderer im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Der gute Schiedsrichter Matthias Hennig hatte keine Sekunde gezögert und berechtigterweise auf den Elfmeterpunkt gezeigt.Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der RZ vom. November.