Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 26. November 2017 Sonntag, 26. November 2017

Rot-​Weiss-​Ball vermittelt Freude am Tanzen

Galerie (28 Bilder)

Fotos: gbr

Von Jahresbeginn an wurden Ideen gesammelt, wie man das Programm gestalten und im traditionellen Show-​Block das Publikum überraschen kann. Erneut ist es dem TC Rot-​Weiss gelungen, aus eigener Kraft ein abendfüllendes Programm zu bieten, das die Freude am Tanzen vermittelte.

Freude an der Bewegung im Rhythmus der Musik – das ist es, was die Mitglieder im Tanzclub vereint. Dies gilt schon für die Siebenjährigen, die mit ihren bunten Kostümen und leuchtenden Augen übers Stadtgarten-​Parkett wirbelten. Im Laufe des Abends bekam das Publikum anhand der Auftritte einen guten Einblick, wie vielseitig das Angebot des Vereins ist und wie diszipliniert geübt werden muss, um die Choreographien dann beim Rot-​Weiss-​Ball perfekt auf den Punkt zu bringen. Wer mehr über die Veranstaltung und die Ergebnisse des Latein-​A/​S-​Turniers erfahren möchte — ein Blick in die Rems-​Zeitung vom. November lohnt sich!