Ostalb | Sonntag, 26. November 2017

Wißgoldinger Advents– und Weihnachtsmarkt

Zum 23 . Mal veranstaltete Ewald Brühl, vielen bekannt als Kommandant der Wißgoldinger Feuerwehr, als Privatperson den Wißgoldinger Advents– und Weihnachtsmarkt und zwar wie immer am Tag vor dem Totensonntag.

Fünfundzwanzig Aussteller aus dem Rems– und Filstal, aus Wißgoldingen, Donzdorf, Hohenstaufen und Heidenheim stellten ihre teils selbst hergestellte Waren in und um die Grundschule aus. Hasan Cirak aus Donzdorf zum Beispiel bot Geldbörsen aus Leder, gestrickte Schals und Mützen sowie Handschuhe an. Die Familie Holz aus Hohenstaufen, die dort eine Imkerei mit mehreren Bienenvölkern betreibt, hatte demzufolge frischen Honig und Lippenbalsam aus eigener Herstellung im Angebot. Da sie auch viel für den Naturschutz übrig haben, beweiden sie mit ihrenZiegen die Steilhänge und Hangflächen rund um den Hohenstaufen. Mehr in der RZ vom. November.