Sport | Sonntag, 26. November 2017 Sonntag, 26. November 2017

WSG ALLOWA verliert daheim mit 22 : 25

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Noch immer müssen die Damen der Spielgemeinschaft Alfdorf/​Lorch/​Waldhausen in der Württembergliga Lehrgeld bezahlen. Gestern gab es eine 22 : 25 -Niederlage gegen die Spielgemeinschaft Hasslach/​Herrenberg/​Kuppingen.

12

18

5

10

7

10

8

11

10

13

15

12

18

12

21

13

27

Dabei war das, was die WSG ALLOWA insgesamt zeigte, nicht schlecht. Verloren hat man das Spiel in der ersten Halbzeit (). Die Gastgeberinnen schafften es in der Anfangsphase nicht, die kleine Theresa Gramer (HVW-​Auswahlspielerin) in den Griff zu bekommen. Sie allein erzielte in der ersten Viertelstunde sieben Treffer, die WSG lag mitzurück. „Wir haben zu lange gebraucht, bis sich unsere Abwehr gefunden hatte“, sagte Trainer Klaus Hieber nach dem Spiel. Was allerdings auch nicht gut klappte, war das Angriffsspiel. In den ersten sechs Minuten gelang überhaupt kein Treffer.Aber es wurde zunehmend besser. Beimundschnupperte man immer wieder daran, aufschließen zu können. Drei Minuten vor der Pause hatten die Gäste den Drei-​Tore-​Vorsprung beimgehalten. Doch dann zeigte sich die WSG-​Abwehr wieder anfällig. Die Gäste waren bis zum Seitenwechsel aufdavongezogen, erhöhten zu Beginn der zweiten Halbzeit aufund das Spiel war hier eigentlich schon entschieden.Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der RZ vom. November.