Ostalb | Montag, 27. November 2017 Montag, 27. November 2017

Bester Oberflächenbeschichter Deutschlands

Der 24 -​jährige Oberflächenbeschichter Michael Zitzmann aus Heuchlingen wurde mit seinem Gesellenstück Kammersieger der Handwerkskammer Ulm. Erst im Oktober hat er den Landessieg im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks davongetragen. Und nun, am 15 . November, wurde er zum bundesweit besten Oberflächenbeschichter ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am 2 . Dezember in Berlin statt.

Technik-​affin war er schon während der Schulzeit. Deshalb wollte er nach dem Abitur, das eram Rosenstein Gymnasium in Heubach abgelegt hat, Maschinenbau in Aalen studieren. „Das Studium habe ich aber nach dreieinhalb Semestern abgebrochen.“ Inzwischen ist er froh, dass er diesen Schritt gemacht hat. Und der Erfolg gibt ihm auch Recht. Mit sehr guten Abschlussnoten an der Gewerblichen Schule in Schwäbisch Gmünd wurde er Kammersieger, und sein Gesellenstück machte ihn zum Landessieger. Damit war er automatisch auch im Wettbewerb der Sieger aller Bundesländer um den Bundessieg. Diesen hat er gewonnen. Mehr über Michael Zitzmann am Dienstag in der Rems-​Zeitung.