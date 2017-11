Schwäbisch Gmünd | Montag, 27. November 2017 Montag, 27. November 2017

Gemeinsame Adventsfeier am Samstag

Die Adventsfeier für alle, die am Samstag im Franziskaner stattfindet, bildet einen weiteren Mosaikstein mit Blick auf die Förderung des interreligiösen Dialogs der Stadt. Dem letzten Programmpunkt kommt die größte Bedeutung zu – der Begegnung.

Bürgermeister Dr. Joachim Bläse, der ein Grußwort sprechen wird, sieht Gmünd auf einem guten Weg, wenn es darum geht, Menschen ganz unterschiedlicher Kulturen zusammenzubringen. Dass der interreligiöse Dialog untereinander eine ganz wesentliche Rolle spielt, das soll auch bei der Adventsfeier am Samstag zum Ausdruck gebracht werden. Warum es den Beteiligten wichtig ist, gemeinsam solche Feiern in die Wege zu leiten und was alles abseits dieser Feierlichkeiten für das gute Miteinander in der Stadt getan wird, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.