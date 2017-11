Kultur | Montag, 27. November 2017 Montag, 27. November 2017

Sonne und Spaghetti: Götz Alsmann im Prediger

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Die Götz Alsmann Band war in Paris, sie war am Broadway und zum Abschluss ihrer Reise-​Trilogie in der ewigen Stadt Rom– und jetzt? Die fünf Musiker waren im fast ausverkauften Predigersaal in Schwäbisch Gmünd.

28

In einem sehr unterhaltsamen, komödiantischen und vor allem Italo-​jazzigem Konzert zeigte sich Götz Alsmann in seiner wohl wahren Profession als Pianist und Sänger. Mit viel Charme und Humor verbanden Götz Alsmann und seine hervorragende Band, bestehend aus Rudi Marholt am Schlagzeug, Markus Passlick mit einer schier unerschöpflichen Percussion, Altfried Maria Sicking an Vibraphon, Xylophon, Trompete und Ingo Senst mit seinem Kontrabass in ihrem rund zweistündigen Programm „Götz Alsmann in.…Rom“ die Qualitäten von Profi-​Musikern und gekonnten Entertainern. Mehr in der RZ vom. Dezember.