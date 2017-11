Schwäbisch Gmünd | Montag, 27. November 2017 Montag, 27. November 2017

Was spricht für und was gegen eine Investoren-​Suche fürs Hallenbad in Gmünd?

Grundversorgung – das ist in erster Linie Schulschwimmen sowie Training für Schwimmer – und in bescheidenem Rahmen Familienvergnügen Sauna, und Wellness. Aber könnte mit dem bisherigen Aufwand auch etwas mehr drin sind, wenn sich die Stadt dafür einen privaten Partner ins Boot holt?

Vor diesem Hintergrund entscheidet der Gemeinderat am Mittwoch darüber, ob man in eine europaweite Ausschreibung für die Suche nach privaten Investoren einsteigen sollte. Denn mit dem Etat, den die Stadt auf absehbare Zeit zur Verfügung hat, so stellte Bürgermeister Dr. Joachim Bläse schon in der Vorberatung klar, werde sich die Stadt kein neues Hallenbad leisten können. Im Vorfeld der Sitzung unterstrich Bläse, dass es derzeit noch nicht um eine Entscheidung pro oder contra Neubau eines Hallenbads gehe. Ziel der Ausschreibung sei es zunächst, belastbare Zahlen und verbindliche Informationen über die Möglichkeiten zu bekommen, die eine öffentlich-​private Partnerschaft bietet. Die Fotomontage der Rems-​Zeitung für vor Augen, welchen Platz das alte Hallenbad beanspruchen würde, wenn es am Gleispark stünde. Weil das Thema Hallenbad, die Gemüter in Gmünd bewegt, hat die Rems-​Zeitung sowohl der Stadt als auch einer kritischen Bürgerinitiative ganz konkrete Fragen gestellt. Wer es in Sachen Hallenbad also genau wissen will, sollte die Dienstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung lesen!