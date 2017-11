Sport | Dienstag, 28. November 2017 Dienstag, 28. November 2017

196 Grundschulkinder beim Lorcher Kinderturncup

Galerie (2 Bilder)

Fotos: vog

Beim 8 . Lorcher Kinderturncup, der am Samstag in Lorch in der Schäfersfeldhalle stattfand, waren alle 196 Kinder mit Begeisterung dabei.

Die sechs– bis zehnjährigen Kinder waren mit großem Eifer an acht Wettkampfstationen gefordert. Wendesprint, Einbeinhüpfen, Weitwurf und Balancieren, sowie Schiebe-​Parcours, Gewandtheitslauf, Seilziehen und Stützkraftübungen mussten absolviert werden, um die heiß begehrten Medaillen und Urkunden zu erhalten. Die Spaß-​Stationen waren zum Ausgleich der Wettkampfstationen sehr beliebt.Die Staufergrundschule Lorch war mit einer Rekordteilnehmerzahl vonKindern dabei. Des weiteren nahmen wieder der FC Spraitbach, TSV Wäschenbeuren und der SV Pfahlbronn an dem Wettkampf teil, sie kommen schon seit vielen Jahren gerne nach Lorch, sowie der TSV Waldhausen, die Grundschule Waldhausen, die Powerboys und die Vorschulgruppe des TSV Lorch und des SV Breuningsweiler. Insgesamt warenHelfer als Wettkampfrichter und Betreuer der Riegen im Einsatz.Mehr in der RZ am. November.