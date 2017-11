Sport | Dienstag, 28. November 2017 Dienstag, 28. November 2017

Auftakt am Freitag in Lillehammer mit Carina Vogt und Anna Rupprecht

Galerie (1 Bild)

Foto: Bärbel Schulze

Die beiden Skispringerinnen des SC Degenfeld, Carina Vogt und Anna Rupprecht, haben verletzungsbedingt den Großteil der Vorbereitung verpasst und starten deshalb am Freitag in Lillehammer etwas gehandicapt in die neue Saison, deren Höhepunkt die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang Mitte Februar sein werden.

Lang, lang ist’s her, als sie zum letzten Mal an einem internationalen Skisprung-​Wettbewerb beteiligt war, hat sie doch verletzungsbedingt den Sommer-​Grand-​Prix ersatzlos streichen müssen. „Ich habe schon so lange keinen Wettkampf mehr gemacht“, sagt Carina Vogt. Die längere Zwangspause während der Saisonvorbereitung ist auch der Grund, warum die Doppel-​Olympiasiegerin und vierfache Weltmeisterin mit gemischten Gefühlen der ersten Weltcup-​Standortbestimmung im norwegischen Lillehammer am kommenden Wochenende entgegenfiebert. „Ich habe keine so großen Erwartungen. Es gilt zunächst einmal, so gut wie möglich in die Saison zu kommen und in den einzelnen Sprüngen weiter an Sicherheit und Stabilität zu gewinnen.“In den Vorjahren ist die-​Jährige immer mit Startschwierigkeiten in die jeweilige neue Saison gekommen. Ob dies in diesem Jahr wieder zu befürchten ist, könne man nicht vorhersagen. Klar sei jedenfalls, „dass ich noch nicht soweit bin und auch gar nicht sein kann, wie wenn ich die komplette Vorbereitung hätte absolvieren können.“Weitere Aussagen von Carina Vogt und ihrer Teamkollegin Anna Rupprecht gibt es am. November in der RZ.