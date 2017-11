Blaulicht | Dienstag, 28. November 2017 Dienstag, 28. November 2017

BMW-​Lenkräder ausgebaut

An zwei BMW-​Fahrzeugen wurden zwischen Sonntagnacht und Dienstagmorgen gezielt die Lenkräder ausgebaut und entwendet.

Der erste Fall ereignete sich in Schwäbisch Gmünd, im Heinrich-​Steimle-​Weg und wurde vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag verübt. Im zweiten Fall stand der BMW im Einmündungsbereich Salzstraße/​Friedrichstraße in Mögglingen. Die Tatzeit war hier von Montag auf Dienstag. Die Schäden belaufen sich jeweils auf rundEuro.Beobachtungen, die mit diesen Diebstählen in Verbindung stehen können, werden an die Polizei in Schwäbisch Gmünd, Telefon/​erbeten.