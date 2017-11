Ostalb | Dienstag, 28. November 2017 Dienstag, 28. November 2017

Gasanschluss im Schwäbischen Wald

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

„Wir blicken als Kommune in die Zukunft“, sagte Bürgermeister Michael Segan. Drei Teilorte von Alfdorf haben jetzt Gasanschluss. Kapf, Vorder– und Hintersteinenberg liegen jetzt am europäischen Fernleitungsnetz.

29

Es nennt sich „Fest der ersten Flamme“ und ist ein symbolischer Akt. Am Dienstagabend fand er am Vereinsheim des SV Hintersteinenberg statt – in Regen und Schneeflocken entfachten Bürgermeister Michael Segan, EnBW/​ODR-​Vorstand Frank Hose, NGO-​Geschäftsführer Frank Reitmajer und die EnBW-​Kommunalbeauftragte Heidrun Benedikter mit Fackeln eine fauchende Gasflamme.Zeichen einer neuen Zeit in einer Gegend, in der bisher Ölheizungen dominierten – und viele ein eigenen Waldstück besitzen und mit Holz heizen. Die Initiative für diesen Ausbau der Infrastruktur sei aus dem Gemeinderat gekommen, so Segan, vor allem die Gemeinderäte Manfred Fitz und Horst Metzger hätten sich dafür eingesetzt. Mehr in der RZ vom. November.