Parkhaus-​Tariferhöhung: Bürgermeister Bläse schaltet sich ein

Galerie (1 Bild)

Für heftige Verärgerung sorgt in Schwäbisch Gmünd die überraschende Gebührenerhöhung des Parkhausbetreibers Apcoa beim Abendtarif im Citycenter: Statt einem Euro müssen Abendparker plötzlich bis zu vier Euro zahlen. Siehe dazu auch Bericht in der gestrigen Ausgabe der Rems-​Zeitung. Auch Bürgermeister Dr. Joachim Bläse steht auf der Seite von vielen Bürgern und sowie Institutionen, die allabendlich gerne und mit einem guten, sicheren Gefühl das Parkhaus im Zentrum der Stadt nutzen. Wie er gegenüber der Gmünder Heimatzeitung gestern in einer Stellungnahme zum Ausdruck brachte, wolle er sich umgehend noch am heutigen Mittwoch mit der Apcoa-​Firmenleitung in Berlin in Verbindung setzen. Er wolle zum Ausdruck bringen, dass diese überraschende Tariferhöhung völlig konträr zu den Bemühungen von Stadtverwaltung und Gemeinderat laufe, ein Parkplatz-​Bewirtschaftungskonzept für Gmünd zu enzwickeln. Die Befürchtung nun: Wildes Parken in der Innenstadt könnte nun wieder zunehmen.