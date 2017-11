Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 28. November 2017 Dienstag, 28. November 2017

Parkhaustarife: „Zeitgemäße Anpassung“

Galerie (1 Bild)

Foto: Manfred Laduch

Die Entscheidung des Parkhausbetreibers Apcoa, den Abendtarif in Höhe von bislang pauschal ein Euro kräftig nach oben zu schrauben, hat bei Bürgern und Besuchern der Stadt zu teils heftigen Kommentaren geführt. Die Rems-​Zeitung recherchierte, dass das Problem nicht nur Schwäbisch Gmünd betrifft.

Der Betreiber dazu: „Nach überJahren, in denen Apcoa im Parkhaus City Center in Schwäbisch Gmünd einen Abendtarif von einem Euro angeboten hat, hat sich das Unternehmen entschlossen eine zeitgemäße Anpassung vorzunehmen und den Tarif erhöht. Die angefangene Stunde kostet jetztEuro, maximal zahlen Kunden nun pro Nacht, die sie dort parken, vier Euro. Der Abendtarif gilt vonUhr bisUhr.“ Weitere Informationen — auch über die anderen Parkhäuser — in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.