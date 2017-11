Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 28. November 2017 Dienstag, 28. November 2017

Schwanenpaar Sieglinde und Gustav geht es gut

Foto: Heino Schütte

Das vermisste, jedoch offenkundig plötzlich reiselustige Gmünder Schwanenpaar Gustav und Sieglinde fühlt sich offenbar von der Remstalgemeinde Plüderhausen ziemlich angetan. Das wundert vielleicht auch nicht, war doch Plüderhausen die erste Kommune am gemeinsamen Fluss, die dort weitsichtig einen Strand und einen Wasserspielplatz an der Rems eingerichtet hatte.

Hans Stollenmaier, der sich seit der Landesgartenschau ehrenamtlich, ja leidenschaftlich um das Wohlergehen der Schwäne im Remspark kümmert, berichtete am Montag der Rems-​Zeitung, dass es Gustav und Sieglinde gut gehe. Aktuell seien sie auf der Rems und mitten in Plüderhausen sichtlich wohlauf. Eine zunächst in Zusammenarbeit mit der DLRG (Deutsche Lebens Rettungs Gesellschaft) fürs vergangene Wochenende geplante Rückführung in den Remspark nach Schwäbisch Gmünd sei aufgrund auch der Hochwassersituation in der Rems abgesagt worden. Möglicherweise wird in den nächsten Tagen ein weiterer Versuch gestartet.