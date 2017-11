Kultur | Dienstag, 28. November 2017 Dienstag, 28. November 2017

Von der Göttin zur Gattin: Lioba Albus in Lorch

Galerie (1 Bild)

Foto: wil

Ihr Thema war durchgängig, ihr Outfit den fünf Episoden ihres Programms angepasst – so streifte Lioba Albus durch die Lebensalter von Frauen und Männern und folgte der Evolution von der Höhle bis zur Wohnzimmercouch.

Dabei blickte Lioba Albus tief in die verborgensten Ecken der zwischenmenschlichen Beziehung, die man Ehe nennt.In der VHS-​Kabarettreihe war die Hamburgerin Lioba Albus im Lorcher Bürgerhaus zu Gast und unterhielt ihr Publikum mit einem Thema, bei dem (fast) jeder Experte ist: bei den Beziehungen zwischen Mann und Frau, die manchmal glücklich enden und manchmal zur Ehe führen.Als das sauerländische Landei Mia Mittelkötter mit Wischmopp-​Frisur und Wickelrock zog sie über ihren Mann vom Leder, der „sich selbst beim Stoffwechsel lauscht“. Und dann begann sie mit ihrer Schöpfungsgeschichte, die erklärt, wieso Männer und Frauen so gar nicht zusammen passen. Mehr in der RZ vom. November.