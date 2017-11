Ostalb | Mittwoch, 29. November 2017 Mittwoch, 29. November 2017

Ab Weihnachten ist die Ortsdurchfahrt Birkenlohe bis zum Frühjahr offen

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Die Ortsdurchfahrt in Birkenlohe ist zwar gesperrt, aber zumindest gestern gab es ein kleines „Schlupfloch“ für die Anlieger, während die Bauarbeiten zeitweise ruhten. Die Sperrung gilt noch bis Weihnachten; dann wird die Straße über den Winter freigegeben.

3253

22

Eine verkehrsrechtliche Anordnung, so teilte das Landratsamt gestern der Rems-​Zeitung mit, besteht für die Kreisstraßeinnerhalb von Birkenlohe noch bis zum.Dezember. Obwohl es gestern zeitweise so aussah, als würde auf der Baustelle in Birkenlohe gar nicht mehr gearbeitet, versicherte die Pressestelle des Landratsamts, dass die ausführende Firma Bortolazzi bis zur Winterpause durchgängig dort am Werk sei.