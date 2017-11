Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 29. November 2017 Mittwoch, 29. November 2017

APCOA nimmt Erhöhung der Parkgebühren zurück

Foto: Manfred Laduch

Der Parkhaus-​Betreiber APCOA setzt den Nachttarif von 19 bis 6 Uhr im Citycenter ab dem 1 . Dezember wieder zurück auf 1 Euro. Mit diesem Schritt möchte APCOA weiterhin in Gmünd auf nachhaltige Parkkonzepte setzen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Die Partnerschaft zwischen der APCOA PARKING Deutschland GmbH und der Stadt Schwäbisch Gmünd basiere seit vielen Jahren auf einer vertrauensvollen Zusammenarbeit der Verantwortlichen, so die Erklärung weiter. Auch APCOA setze weiterhin auf eine enge Kooperation mit der Stadt: „Wir begrüßen den offenen Austausch und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Bläse. Wir bedauern die Irritationen und wünschen allen Bürgern eine entspannte Vorweihnachtszeit in Gmünd“, bestätigt Anja Müller, Director Operations bei APCOA Deutschland. Mehr dazu in der Donnerstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.