Ostalb | Mittwoch, 29. November 2017 Mittwoch, 29. November 2017

Freitag: Vollsperrung Hauptstraße in Heubach

Anlässlich der Veranstaltung „Winterleuchten“ ist am Freitag, 1 . Dezember, ab 17 . 30 Uhr in Heubach mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Die Bahnhofstraße ist abUhr zwischen der Einmündung Poststraße bis zum Parkplatz auf Höhe des Fitnesscenters (nach dem Gebäude Bahnhofstraße) bisUhr gesperrt. UmUhr wird die Poststraße zwischen der Einmündung Wilhelmstraße bis zum Postplatz /​Hauptstraße für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird für die Dauer von etwa zehn Minuten angehalten.Die Hauptstraße wird vonUhr bisUhr ab dem Postplatz bis zur Einmündung Schloßstraße an allen Zufahrten für den Verkehr gesperrt.Eine innerörtliche Umleitung erfolgt in Richtung Bartholomä über die Klotzbachstraße/​Paradiesstraße/​Bühlstraße /​Hauptstraße und in umgekehrter Fahrtrichtung über die Fritz-​Spießhofer-​Straße/​Franz-​Keller-​Straße/​Schloßstraße/​Helmut-​Hörmann-​Straße/​Poststraße.Für Lkw überm Höhe ist diese Umleitungsstrecke nicht geeignet. Betroffene Fahrzeuge müssen eine andere/​überörtliche Route wählen.Auf dem Marktplatz wird der Umzug enden. Es wird dort mit überBesuchern gerechnet. Deshalb wird auch die Götzenbachstraße zwischen der Einmündung Hauptstraße bis zur Einmündung Kirchplatz abUhr voll gesperrt. Entsprechend dem Verlauf der Veranstaltung werden einzelne innerörtliche Straßen für den Anliegerverkehr wieder frei gegeben. Damit der Verkehr möglichst reibungsfrei fließen kann, gilt entlang der Umleitungsstrecken ein Halteverbot.