Jugend-​WM: Imle und Zimmerhackel in den Top Ten

Die Trampolinturnerinnen Vanessa Imle und Jana Zimmerhackel gehören zu den Top Ten der Welt: Bei den Jugendweltmeisterschaften in Sofia (Bulgarien) turnten Imle und Zimmerhackel persönliche Bestleistungen. Im Synchronturnen verpasste das Duo des TSB Gmünd den Sprung ins Finale der besten Acht um hauchdünne 0 , 5 Punkte und landete auf Platz neun.

Die TSBlerinnen begannen mit dem Vorkampf im Einzel der AK. Damit mussten sich die beiden Schülerinnen des Hans-​Baldung-​Gymnasiums dem stärksten und mitStarterinnen ausNationen auch größten Teilnehmerfeld der Jugendweltmeisterschaften stellen.Jana Zimmerhackel startete in der fünften Vorkampfgruppe. Nach einer hervorragenden Vorbereitung auch im abschließenden Lehrgang in Frankfurt am Main zeigte sie im Absprung zum ersten Sprung ihrer Pflichtübung einen minimalen von der Tribüne aus nicht zu erkennenden Wackler, weshalb sieMeter zur Seite flog und bei der Landung die Abdeckung berührte. Damit war die Pflichtübung sofort beendet und waren die Finalträume dahin. In der Kür turnte Jana dennoch eine ausgezeichnete Übung, wofür sie mitPunkten und einer neuen persönlichen Bestleistung belohnt wurde. Trotzdem war die Enttäuschung verständlicher Weise groß.In der sechsten Wettkampfgruppe startete mit Vanessa Imle die Jüngste im deutschen Aufgebot. Obwohl es ihre ersten Jugendweltmeisterschaften waren, zeigte sie sowohl in der Pflicht (Punkte) als auch in der Kür (Punkte) sehr gute Übungen und jeweils neue persönliche Bestleistungen. Als beste Deutsche belegte sie den. Platz. Den ausführlichen WM-​Bericht lesen Sie in der RZ vom. November.