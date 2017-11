Kultur | Mittwoch, 29. November 2017 Mittwoch, 29. November 2017

Theater in Hohenstadt: „Tintenherz“

Galerie (1 Bild)

Foto: kvla

In der Vorweihnachtszeit und in den Tagen zwischen den Jahren führt die Theatertruppe des Kulturvereins Schloss Laubach unter der Regie von Gerburg Maria Müller wieder ein Stück auf: „Tintenherz“ nach dem Buch von Cornelia Funke.

Meggie wächst inmitten von vielen Büchern auf, die ihr Vater Mo restauriert und die sie, wann immer sie will, lesen darf. Das hilft ihr darüber hinweg, dass ihre Mutter eines Abends spurlos verschwunden ist und sie mit ihrem Vater so oft umziehen muss.In einer stürmischen Nacht bekommen die beiden Besuch von einem seltsamen Gast namens Staubfinger. Dieser warnt sie vor einem Mann namens Capricorn. Bald beginnt Meggie zu ahnen, dass Staubfinger etwas mit der Vergangenheit Mos zu tun hat. Und auch, dass die überstürzte Flucht zu ihrer resoluten Tante Elinor mit diesem Geheimnis zusammenhängt. Ein Stück darüber, wie weit man sich und anderen trauen kann. Gespielt wird im Dezember in Hohenstadt. Mehr in der RZ vom. November.