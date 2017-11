Ostalb | Mittwoch, 29. November 2017 Mittwoch, 29. November 2017

Waldstetten: Baumaßnahmen an Gemeinschaftschule fertiggestellt

Fotos: Marcus Menzel

Knapp ein Jahr nach Beginn der Umbau– und Erweiterungsarbeiten an der Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg in Waldstetten ist es nun geschafft: der erste Bauabschnitt ist fertiggestellt und konnte am 29 . November offiziell übergeben und im Rahmen einer kleineren Feierlichkeit eingeweiht werden.

Bürgermeister Michael Rembold dankte allen am Bau beteiligten Personen, vornehmlich den Handwerkern und Planern, aber auch allen am Bau mitwirkenden Personen der Gemeinde Waldstetten sowie natürlich den Schülern, Eltern und der gesamten Lehrerschaft. Mehr über den kleinen Festakt zur Einweihung und über Einzelheiten zum fertiggestellten ersten Bauabschnitt an der Schule lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. Dezember.