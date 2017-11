Schwäbisch Gmünd | Freitag, 03. November 2017 Freitag, 03. November 2017

Fred Eberle feiert 75 . Geburtstag

Foto: Manfred Laduch

Er ist in vielfacher Hinsicht ein „Urgestein“. Das gilt für die Musik ebenso, wie für den Sport. Im Beruf galt es bis zu seiner Pensionierung. Und sein Äußeres passt irgendwo auch dazu. Am Samstag feiert Fred Eberle, der eigentlich Manfred heißt, seinen 75 . Geburtstag.

Er trägt – neben dem Bundesverdienstkreuz und manch anderen Auszeichnungen – den Titel eines Gmünder Sportpioniers; gäbe es beim Stadtverband MusikGesang etwas Adäquates, hätte er den ohne Zweifel auch. Und das Pädagogische Fachseminar, an dem er als Fachbereichsleiter Technik war, hätte ihn am liebsten gar nicht gehen lassen. Zunächst einmal ist Fred Eberle bekannt als „Leichtathletik-​Papst“; zweifellos eine der bekanntesten Figuren der Sportszene. Bis heute bringt er regelmäßig die Normannia-​Fußballer in Form. Mehr über seine sportliche Karriere und seine Verdienste um den Jazz oder den Männerchor-​Gesang steht in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.