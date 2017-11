Ostalb | Freitag, 03. November 2017 Freitag, 03. November 2017

Remsbahn: Ab 2019 Halbstundentakt bis nach Aalen

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Immer deutlicher wird, dass für die Remsbahn im Regionalverkehr ab Mitte 2019 ein völlig neues Zeitalter anbrechen wird.

Mit dem neuen Regionalbahnbetreiber Go-​Ahead werden völlig neue Zuggarnituren eingesetzt und ein komfortabler Zeit– und Fahrplantakt im Remstal Einzug halten. Mit einer Vertragsunterzeichnung in Aalen wurde jetzt ein weiterer Schritt eingeleitet, damit zukünftig durchgängig im gesamten Remstal und für alle Bahnstationen ein verlässlicher Halbstundentakt gilt. Weitere Einzelheiten zur Zukunft der Remsbahn am Samstag in der Rems-​Zeitung.